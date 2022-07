Gli strappi di Conte e i mal di pancia per il Pd. Parla Castellani (Di sabato 9 luglio 2022) Tra scissioni, malumori, documenti incrociati al vetriolo e le continue minacce di staccare preventivamente la spina al governo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non deve fare i conti solo con i dissidi interni. A serpeggiare, adesso, sono anche i malumori degli alleati del presunto campo largo. L’ex segretario dem, Nicola Zingaretti, ha infatti spiegato in un’intervista a La Stampa che Conte “non è più un riferimento progressista”. I malpancisti dicono che, a ben guardare non lo sia mai stato, ma queste affermazioni creano più di un problema nel Pd. Per cercare di sondare quali saranno le sorti dell’ala progressista della politica italiana, abbiamo chiesto un parere a Lorenzo Castellani, docente di storia delle Istituzioni politiche alla Luiss. Il dem Francesco Boccia afferma che il Movimento è ancora un partner, ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) Tra scissioni, malumori, documenti incrociati al vetriolo e le continue minacce di staccare preventivamente la spina al governo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppenon deve fare i conti solo con i dissidi interni. A serpeggiare, adesso, sono anche i malumori degli alleati del presunto campo largo. L’ex segretario dem, Nicola Zingaretti, ha infatti spiegato in un’intervista a La Stampa che“non è più un riferimento progressista”. I malpancisti dicono che, a ben guardare non lo sia mai stato, ma queste affermazioni creano più di un problema nel Pd. Per cercare di sondare quali saranno le sorti dell’ala progressista della politica italiana, abbiamo chiesto un parere a Lorenzo, docente di storia delle Istituzioni politiche alla Luiss. Il dem Francesco Boccia afferma che il Movimento è ancora un partner, ...

Pubblicità

matteoricci : Abbiamo bisogno di stabilità, di grande supporto al governo #Draghi. Questo gli amici del @Mov5Stelle e… - Sonia24384478 : @cannelladark Se poi non lo strappi....neanche quello....a dirla tutta.....campare e' una gran rottura di palle....… - Soninhaz72 : @enorpeleinad Sto siero è efficace anche sugli strappi muscolari. Funziona su tutti gli EA possibili e immaginabili. - robinson682 : @enorpeleinad Casualmente gli strappi solo per i vaccinati... - My7th2 : @thomas_novello9 @SergioFiscion @giacomo1994_ Si, appunto era una provocazione quel 'mezzala' in cui lui sta dietro… -