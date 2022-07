Fratelli d’Italia: contagi in aumento e per la scuola si torna a parlare di Dad. Nulla è stato fatto per evitarla (Di sabato 9 luglio 2022) "Il Covid non ha concesso alcuna tregua estiva, i contagi sono in aumento e per la scuola si torna a parlare di Dad. Cosi' il governo ricorre, ancora una volta, alla soluzione piu' immediata e comoda, i cui esiti dannosi per la preparazione e la psiche degli studenti sono ben noti, senza alcun intervento davvero utile per scongiurare la didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022) "Il Covid non ha concesso alcuna tregua estiva, isono ine per lasidi Dad. Cosi' il governo ricorre, ancora una volta, alla soluzione piu' immediata e comoda, i cui esiti dannosi per la preparazione e la psiche degli studenti sono ben noti, senza alcun intervento davvero utile per scongiurare la didattica a distanza. L'articolo .

