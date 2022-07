F1 in tv, GP Austria 2022: orari TV8 e Sky, programma, streaming Sprint Race (Di sabato 9 luglio 2022) Il weekend di Spielberg entra nel vivo quest’oggi con la Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2022, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della seconda gara Sprint dell’anno (dopo Imola) che assegna punti iridati ai primi 8 classificati e soprattutto determina la griglia di partenza della corsa domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP2 E Sprint Race DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.30 Max Verstappen parte in pole position con la Red Bull davanti ai suoi tifosi orange, ma alle sue spalle scatteranno le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz con l’obiettivo di mettere pressione all’olandese e cercare di negargli il primo posto nella Sprint che vale 8 punti per il campionato. La Sprint ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Il weekend di Spielberg entra nel vivo quest’oggi con ladel Gran Premio d’, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della seconda garadell’anno (dopo Imola) che assegna punti iridati ai primi 8 classificati e soprattutto determina la griglia di partenza della corsa domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP2 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.30 Max Verstappen parte in pole position con la Red Bull davanti ai suoi tifosi orange, ma alle sue spalle scatteranno le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz con l’obiettivo di mettere pressione all’olandese e cercare di negargli il primo posto nellache vale 8 punti per il campionato. La...

