F1 GP Austria 2022, Perez: “Quinto posto il massimo possibile, domani punto al podio” (Di sabato 9 luglio 2022) “Penso che oggi io abbia fatto il massimo possibile”. Sergio Perez commenta così la sua sprint race al Gran Premio d’Austria 2022, dove ha rimontato dalla 13esima posizione alla quinta. “Chiudere al Quinto posto era il risultato perfetto, anche perché George Russell al quarto posto era irraggiungibile. Diciamo che ho limitato i danni, vedremo domani come potrà andare la gara” ha aggiunto il pilota della Red Bull. Sulla gara di domani: “L’obiettivo sarà il podio, poi vedremo cosa succederà. Penso che la macchina abbia ancora potenziale nascosto da sprigionare, quindi le cose da valutare saranno varie”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) “Penso che oggi io abbia fatto il”. Sergiocommenta così la sua sprint race al Gran Premio d’, dove ha rimontato dalla 13esima posizione alla quinta. “Chiudere alera il risultato perfetto, anche perché George Russell al quartoera irraggiungibile. Diciamo che ho limitato i danni, vedremocome potrà andare la gara” ha aggiunto il pilota della Red Bull. Sulla gara di: “L’obiettivo sarà il, poi vedremo cosa succederà. Penso che la macchina abbia ancora potenziale nascosto da sprigionare, quindi le cose da valutare saranno varie”. SportFace.

