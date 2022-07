Dimenticate le pulizie di casa con Roborock S7 Pro Ultra, ora in offerta lancio (Di sabato 9 luglio 2022) Aspira, pulisce e lava in modo veloce, profondo ed efficace qualsiasi tipo di pavimento, riuscendo anche ad andare oltre tappeti o altre superfici rialzate Il nuovo Roborock S7 Pro Ultra promette di rivoluzionare la pulizia della casa e di trasformarla in un’attività quasi completamente autonoma, grazie ad un design autopulente e ai pratici sistemi di autolavaggio, auto-riempimento e di svuotamento automatico. Ne parliamo in questo articolo. Roborock S7 Pro Ultra debutta su GeekMall ed è già in offerta, è un vacuum cleaner potente e innovativo Roborock S7 Pro Ultra è il nuovo vacuum cleaner potente e innovativo. Rispetto al modello precedente, offre una potenza di aspirazione più che raddoppiata (fino a 5.100 Pa) e si ricarica il 30% più ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 luglio 2022) Aspira, pulisce e lava in modo veloce, profondo ed efficace qualsiasi tipo di pavimento, riuscendo anche ad andare oltre tappeti o altre superfici rialzate Il nuovoS7 Propromette di rivoluzionare la pulizia dellae di trasformarla in un’attività quasi completamente autonoma, grazie ad un design autopulente e ai pratici sistemi di autolavaggio, auto-riempimento e di svuotamento automatico. Ne parliamo in questo articolo.S7 Prodebutta su GeekMall ed è già in, è un vacuum cleaner potente e innovativoS7 Proè il nuovo vacuum cleaner potente e innovativo. Rispetto al modello precedente, offre una potenza di aspirazione più che raddoppiata (fino a 5.100 Pa) e si ricarica il 30% più ...

