Difendere le conquiste delle donne per una scelta autonoma e sicura: la Toscana pro aborto (Di sabato 9 luglio 2022) Anche grazie alla denuncia dell’attrice Gaia Nanni e del successivo trattamento ricevuto, il dibattito sulla questione dell’aborto si è acceso anche in Italia e nella progressista Toscana. Perché anche qui, evidentemente, il problema esiste e non è facile accedere a questa procedura. Lo ha denunciato la 41enne dalla sua pagina Facebook, ricevendo in cambio offese e immondizia, letteralmente. Il caso evidenzia, quindi, che il problema non sia meramente legato al servizio sanitario, in base all’obiezione di coscienza esercitata o meno dal personale ospedaliero, bensì sociale. Legato alla morale cattolica, all’ideologia conservatrice che vede nella vita del nascituro il massimo dell’aspirazione a cui tendere, e chi se ne importa se la donna quel figlio non lo vuole (per le sue legittime ragioni che non è assolutamente obbligata a professare) o rischia la ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) Anche grazie alla denuncia dell’attrice Gaia Nanni e del successivo trattamento ricevuto, il dibattito sulla questione dell’si è acceso anche in Italia e nella progressista. Perché anche qui, evidentemente, il problema esiste e non è facile accedere a questa procedura. Lo ha denunciato la 41enne dalla sua pagina Facebook, ricevendo in cambio offese e immondizia, letteralmente. Il caso evidenzia, quindi, che il problema non sia meramente legato al servizio sanitario, in base all’obiezione di coscienza esercitata o meno dal personale ospedaliero, bensì sociale. Legato alla morale cattolica, all’ideologia conservatrice che vede nella vita del nascituro il massimo dell’aspirazione a cui tendere, e chi se ne importa se la donna quel figlio non lo vuole (per le sue legittime ragioni che non è assolutamente obbligata a professare) o rischia la ...

Pubblicità

Luce_news : Difendere le conquiste delle donne per una scelta autonoma e sicura: la Toscana pro aborto - simoventurini1 : RT @avantibionda: Per 3 giorni combattenti di Forze siriane democratiche insieme alle YPG e JPY hanno combattuto per impedire invasione del… - SimoneBonzanini : RT @avantibionda: Per 3 giorni combattenti di Forze siriane democratiche insieme alle YPG e JPY hanno combattuto per impedire invasione del… - giordi63 : RT @avantibionda: Per 3 giorni combattenti di Forze siriane democratiche insieme alle YPG e JPY hanno combattuto per impedire invasione del… - iorollomaria : RT @avantibionda: Per 3 giorni combattenti di Forze siriane democratiche insieme alle YPG e JPY hanno combattuto per impedire invasione del… -