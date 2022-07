Cristiano Malgioglio | “In Sicilia non torno più volentieri | mi fa male”

Pubblicità

zazoomblog : Cristiano Malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» - #Cristiano #Malgioglio #choc: - andreastoolbox : #Cristiano Malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» - leggoit : #cristiano malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema» - RadioDueLaghi : Cristiano Malgioglio in un'intervista ha parlato di sé, della sua musica e di un tumore maligno, malattia che ha sc… - peppesava : RT @Ragusanews: Cristiano Malgioglio: Ho scoperto un tumore mettendomi la crema -

choc, per la prima volta parla della sua esperienza con il cancro . Il cantante, in un'intervista al Corriere della Sera , ha raccontato per la prima volta di un problema di ...parla per la prima volta in una intervista al Corriere Della Sera di un problema di salute di cui ha scoperto di soffrire e che per fortuna è riuscito a curare in tempo: 'Ho scoperto per caso di avere ...Il cantautore racconta per la prima volta del problema di salute che gli fu diagnosticato e che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita: "Ho visto un neo, mi hanno operato subito". Ma tutto ben ...Cristiano Malgioglio choc, per la prima volta parla della sua esperienza con il cancro. Il cantante, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato per la prima volta di ...