“Chi è di scena?” | l’esperienza de La Scuola sull’Albero

Don Giovanni – Potenza 09.06.22 122 Credits Giovanni MarinoL'educazione ai linguaggi del teatro diventa lo stimolo per sviluppare la capacità delle persone di acquisire gli strumenti per discernere i diversi aspetti della contemporaneità MELFI (PZ) – Si è chiuso nei giorni scorso il cartellone di appuntamenti di "Chi è di scena?", la rassegna annuale con gli allievi e le allieve de La Scuola sull'Albero di Melfi, la Scuola di teatro della Compagnia teatrale L'Albero guidata da Alessandra Maltempo e Vania Cauzillo. Quattro le produzioni originali andate in scena dall'8 al 30 giugno in tre città diverse, tra cui due riscritture de "La Cenerentola" di Rossini e del "Don Giovanni" di Mozart, per un totale di sei spettacoli che hanno calcato i palchi del Teatro "F. Stabile" di Potenza, del Cine-teatro "P.P. ...

