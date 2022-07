Caos Salerno Pulita, il presidente Bennet: “Città non può fermarsi a causa di soli cinque facinorosi, deluso” (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese “La Città non si può fermare per colpa di cinque facinorosi”. Amareggiato e mortificato, il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet commenta quanto accaduto ieri mattina presso la sede di Salerno Pulita, messa a soqquadro da alcuni facilitatori che quasi pretendevano l’assunzione presso la società partecipata, in qualità di interinali e dunque a sostituzione dei dipendenti in ferie. “Sono assolutamente dispiaciuto per quanto accaduto, noi di Salerno Pulita siamo stati chiari fin dall’inizio su questo punto: non avevano alcun diritto nei nostri confronti, sono stati assunti attraverso associazioni di volontariato alle quali abbiamo corrisposto un rimborso spese – ha chiarito il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese “Lanon si può fermare per colpa di”. Amareggiato e mortificato, ildi, Vincenzocommenta quanto accaduto ieri mattina presso la sede di, messa a soqquadro da alcuni facilitatori che quasi pretendevano l’assunzione presso la società partecipata, in qualità di interinali e dunque a sostituzione dei dipendenti in ferie. “Sono assolutamente dispiaciuto per quanto accaduto, noi disiamo stati chiari fin dall’inizio su questo punto: non avevano alcun diritto nei nostri confronti, sono stati assunti attraverso associazioni di volontariato alle quali abbiamo corrisposto un rimborso spese – ha chiarito il ...

