Ultime Notizie – Giappone | ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’exse Shinzo Abe è statoda dued’daalle 11.30 (ora locale) durante un evento a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo hato alla schiena si è accasciato. Shinzo Abe, 67 anni, si trova in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso inprima della conferma ufficiale della morte – e non mostrerebbe segnali vitali, ha annunciato l’ex governatore di Tokio. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio. Il primo ministrose Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore ...

, l'ex premier del Giappone è stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-occidentale del Giappone.