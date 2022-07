Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

Passando in rassegna i nomi di chi potrebbe far parte dell'area di centro,sottolinea che Beppe Sala è un bravo sindaco. Calenda "Da lui sento cose condivisibili, ma spesso dice che vuole stare ...... perché quella più filodraghiana di figure storiche come Brunetta e Gelminil'occhio al Pd . SONDAGGI/ "Di Maio al 2,5% come Calenda, Renzi e: nessuno di loro può fare il centro" La ... Toti strizza l’occhio a Di Maio: “Parleremo, ha dimostrato capacità di adattamento” Middle placement Mobile Passando in rassegna i nomi di chi potrebbe far parte dell’area di centro, Toti sottolinea che Beppe Sala è un bravo sindaco. Calenda “Da lui sento cose condivisibili, ma ...Il presidente della Regione Liguria: sbagliato partire dai leader, definiamo il perimetro "Stimo Di Maio, ma non so dove voglia andare. Calenda elitario, Renzi si muove a zig zag" ...