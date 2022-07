Tim accende la città del futuro (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembra un luogo di un altro tempo, uno di quelli che si vedono nei film ambientati nel futuro. In effetti lo è: la Smart Control Room a Venezia è una «torre di controllo» avveniristica che, grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione – dall’intelligenza artificiale, ai sensori per l’internet delle cose, dal cloud computing, fino alla connettività fibra e 5G – la rendono più sicura ed efficiente. È un esempio compiuto di smart city, di città intelligente. A crearla è stata Tim, già pronta ad estenderla in altri centri italiani, rendendoli sempre più connessi e all’avanguardia. Il modello di intelligenza urbana viene proposto grazie alla piattaforma Tim Urban Genius, una soluzione su misura per le amministrazioni locali per la gestione del traffico, dei parcheggi, dell’illuminazione, della raccolta dei rifiuti. Qui i dati della smart city, ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembra un luogo di un altro tempo, uno di quelli che si vedono nei film ambientati nel. In effetti lo è: la Smart Control Room a Venezia è una «torre di controllo» avveniristica che, grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione – dall’intelligenza artificiale, ai sensori per l’internet delle cose, dal cloud computing, fino alla connettività fibra e 5G – la rendono più sicura ed efficiente. È un esempio compiuto di smart city, diintelligente. A crearla è stata Tim, già pronta ad estenderla in altri centri italiani, rendendoli sempre più connessi e all’avanguardia. Il modello di intelligenza urbana viene proposto grazie alla piattaforma Tim Urban Genius, una soluzione su misura per le amministrazioni locali per la gestione del traffico, dei parcheggi, dell’illuminazione, della raccolta dei rifiuti. Qui i dati della smart city, ...

