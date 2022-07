“Spotting a tre mesi dal parto | cosa potrebbe essere?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 8 luglio 2022) Gentile dottore, horito da treil mio secondogenito, connaturale indotto (senza il mio consenso e quando ancora non c’era evidenza di travaglio imminente) con scollamento delle membrane alla 38 settimana, senza nessun motivo. Risultato, un travaglio lungo e dolorosissimo, con ulteriori induzioni manuali per aiutarmi arire, siringhe di miorilassanti per aiutare l’utero ad aprirsi e abbondante emorragia postcon conseguente anemia. Per fortuna il bambino è nato sano. Attualmente allatto esclusivamente al seno. Le lochiazioni sono durate circa 6 settimane ma da allora ho spesso perdite di muco bianco o giallino, che non mi provocano fastidio, mentre il mese scorso, circa 40 giorni fa, ho avuto delle piccole perdite ematiche (). Le avevo associate al ...