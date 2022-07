Quanto vale Gianluca Scamacca?

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nemmeno il tempo di affacciarsi al mondo dei professionisti cheaveva già la fama del pesce troppo grande per lo stagno che lo conteneva. O meglio, di quello che credeva a chi gli suggeriva che fosse davvero così. Perché rifiutare a 16 anni il primo contratto professionistico offerto dalla squadra che ti ha cresciuto (la Roma in quel caso), se non perché si è convinti di essere già pronti? Al PSV, dove approdò a quell’età,sperava di arrivare presto in prima squadra, di farsi un nome. «In Italia per debuttare in Serie A devi sperare che ci sia un’epidemia», dichiarerà nel luglio del 2018 e le cose andranno esattamente così, ma non nel senso che ci si immaginava a quel tempo. Se si esclude l’esordio vero e proprio con la maglia del Sassuolo nell’ottobre del 2017,inizierà a giocare in Serie A nell’autunno del ...