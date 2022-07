Premio Strega 2022 | il vincitore è Mario Desiati

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ha vinto con il romanzo Spatriati È andata in scena ieri sera, 7 luglio, la premiazione finale del. A vincere, con il romanzo Spatriati (Einaudi),della LXXVI edizione. Il riconoscimento è stato dato da Giuseppe D’Avino, presidente diAlberti Benevento, azienda che fin dalla prima edizione sostiene l’organizzazione del riconoscimento letterario. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva da Rai 3, per la conduzione di Geppi Cucciari. Emanuele Trevi,del2021, ha presieduto il seggio di voto. Nel corso della serata Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca, ha consegnato agli autori finalisti un riconoscimento speciale. Si tratta della scultura del giovane ...