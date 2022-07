Pos obbligatorio, come denunciare chi nega pagamento (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Dal 1° luglio il pos è diventato obbligatorio, ma come funzionano i controlli? La legge prevede che le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Cioè solo dopo la denuncia alle autorità per il mancato pagamento con carta o bancomat ci saranno i controlli e, quindi, la sanzione. Sebbene il pos sia obbligatorio dal 2014, solamente dallo scorso 30 giugno, con l’entrata in vigore delle sanzioni, i commercianti e i professionisti si sono adeguati. L’obbligo, infatti, si applica sia ai commercianti che vendono prodotti che ai lavoratori autonomi che offrono servizi. Ecco come denunciare chi non fa pagare col bancomat. Il decreto prevede, come spiega Money.it, che i controlli vengano fatti dalla polizia giudiziaria e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Dal 1° luglio il pos è diventato, mafunzionano i controlli? La legge prevede che le verifiche possano scattare solamente dopo la segnalazione da parte del cliente. Cioè solo dopo la denuncia alle autorità per il mancatocon carta o bancomat ci saranno i controlli e, quindi, la sanzione. Sebbene il pos siadal 2014, solamente dallo scorso 30 giugno, con l’entrata in vigore delle sanzioni, i commercianti e i professionisti si sono adeguati. L’obbligo, infatti, si applica sia ai commercianti che vendono prodotti che ai lavoratori autonomi che offrono servizi. Eccochi non fa pagare col bancomat. Il decreto prevede,spiega Money.it, che i controlli vengano fatti dalla polizia giudiziaria e ...

