Pogacar vince anche la 7^ tappa del Tour, trionfo in salita (Di venerdì 8 luglio 2022) LA SUPER PLanche DES BELLES FILLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto anche la settima tappa del Tour de France 2022, la Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles, di 176.5 chilometri. Il campione sloveno della UAE Team Emirates, già a segno ieri e trionfatore nelle ultime due edizioni della Grande Boucle, consolida la maglia gialla con un epico arrivo sull'ascesa finale, rilanciando sull'accelerata di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), secondo. Terzo gradino del podio di giornata per il connazionale e compagno di squadra Primoz Roglic, che supera nel finale uno sfinito Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), ripreso sul più bello a un centinaio di metri dall'arrivo. Domani l'ottava frazione da Dole a Losanna, di 186.5 chilometri.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

