Palermo Pride 2022 | Luigi Carollo | “Bisogna continuare a lottare | i diritti non sono mai acquisiti per sempre”

GualtieroSanta1 : RT @datomasino: PALERMO PRIDE 2022 - IL CORTEO SABATO 9 LUGLIO CONCENTRAMENTO h16 FORO ITALICO DONA SU - StigmabaseF : Palermo Pride 2022, Luigi Carollo: 'Bisogna continuare a lottare, i diritti non sono mai ...: Carollo: 'Si aspettan… - AltroQuandoPa : RT @datomasino: PALERMO PRIDE 2022 - IL CORTEO SABATO 9 LUGLIO CONCENTRAMENTO h16 FORO ITALICO DONA SU - Idolovetennis : RT @salvvo8: provando i pantaloni che metterò domani al pride di palermo essendo però consapevole che morirò di caldo ma a me purtroppo… ht… - ivomez : RT @datomasino: PALERMO PRIDE 2022 - IL CORTEO SABATO 9 LUGLIO CONCENTRAMENTO h16 FORO ITALICO DONA SU -

Un fine settimana caldo ma intenso. Anche questo weekend non si fa trovare impreparata e offre a tutti una serie di eventi che lasciano il segno. Tra tutti il, lo storico corteo per i diritti Lgbt che attraverserà la città e culminerà con una festa a Villa Filippina dove a salire sul palco saranno Immanuel Casto e Beppe Fiorello. All'Olivella ...La programmazione di eventi continua venerdì 8 e sabato 9 luglio con alcuni appuntamenti del "", che quest'anno avrà come "madrino", l'attore Beppe Fiorello . Amatissimo dal pubblico ...Un fine settimana caldo ma intenso. Anche questo weekend non si fa trovare impreparata e offre a tutti una serie di eventi che lasciano il segno. Tra tutti il Palermo Pride, lo storico corteo per i di ...Il 9 luglio si terrà il corteo del Palermo Pride 2022. Madrino di questa edizione sarà l'attore siciliano Beppe Fiorello.