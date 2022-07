No, in una base Nato belga non è stato scoperto un «laboratorio di droga» (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Un laboratorio di droga è stato aperto in una base militare della Nato in Belgio. Stiamo parlando della base aerea di Kleine-Brogel, dove sono immagazzinate fino a 20 testate nucleari statunitensi, riferisce AFP. Secondo la procura belga, il laboratorio era impegNato nella produzione di massa di ecstasy. Durante la sua liquidazione, sono state arrestate 2 persone che non erano militari della Nato. In precedenza, la base di Kleine-Brogel è stata più volte presa di mira dai manifestanti contro le armi nucleari». La stessa informazione compare in numerosi altri post in lingua italiana pubblicati tra il 29 giugno ... Leggi su facta.news (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si legge: «Undiaperto in unamilitare dellain Belgio. Stiamo parlando dellaaerea di Kleine-Brogel, dove sono immagazzinate fino a 20 testate nucleari statunitensi, riferisce AFP. Secondo la procura, ilera impegnella produzione di massa di ecstasy. Durante la sua liquidazione, sono state arrestate 2 persone che non erano militari della. In precedenza, ladi Kleine-Brogel è stata più volte presa di mira dai manifestanti contro le armi nucleari». La stessa informazione compare in numerosi altri post in lingua italiana pubblicati tra il 29 giugno ...

