Milano come Gotham City: escalation di rapine da parte di bande di nordafricani (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Milano negli ultimi tempi sta vivendo una vera e propria escalation di scippi e aggressioni da parte di giovani organizzati in batterie da tre o quattro persone, tutte di etnia nordafricana. L'ultimo colpo è di mercoledì sera, vicino a piazza San Babila. Un iraniano di 31 anni sta passeggiando nella Galleria Passarella quando viene avvicinato da due nordafricani. Fa solo in tempo a vederli sbucare e a ricordare di averli già notati poco prima, quando probabilmente avevano iniziato a «pedinarlo». Un paio di secondi e uno dei due gli blocca il braccio e sfila dal polso un Hublot da 6 mila euro. Giovani nordafricani organizzati Gli scippi di orologi di lusso stanno diventando sempre più una specialità di gruppi di stranieri organizzati che colpiscono nelle zone della movida milanese, ...

