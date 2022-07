Mario Desiati vince il Premio Strega 2022 con ‘Spatriati’ (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È Mario Desiati il vincitore del Premio Strega 2022 con il libro ‘Spatriati‘ della casa editrice Einaudi. La vittoria è stata annunciata pochi minuti fa nella suggestiva cornice del Museo Ninfeo di Villa Giulia a Roma. La serata, condotta da Geppi Cucciari come nel 2021, è stata trasmessa in diretta su Rai 3. Mario Desiati era tra i favoriti della vittoria finale: scrittore originario di Martina Franca ha spiegato che “Spatriato vuol dire fuori dalla patria intesa come modo di vivere della maggioranza è un modo anche per insultare e indicare una persona che non obbedisce alle regole generali”. Per la prima volta nella storia del Premio, i libri a contendersi la vittoria sono stati sette invece che cinque, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Èil vincitore delcon il libro ‘Spatriati‘ della casa editrice Einaudi. La vittoria è stata annunciata pochi minuti fa nella suggestiva cornice del Museo Ninfeo di Villa Giulia a Roma. La serata, condotta da Geppi Cucciari come nel 2021, è stata trasmessa in diretta su Rai 3.era tra i favoriti della vittoria finale: scrittore originario di Martina Franca ha spiegato che “Spatriato vuol dire fuori dalla patria intesa come modo di vivere della maggioranza è un modo anche per insultare e indicare una persona che non obbedisce alle regole generali”. Per la prima volta nella storia del, i libri a contendersi la vittoria sono stati sette invece che cinque, ...

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - RaiTre : “Spatriati”, di Mario Desiati, vince la LXXVI edizione del @PremioStrega. #PremioStrega2022 - RaiTre : “Spatriati, espatriati, vuol dire fuori dalla patria, intesa come il modo di vivere della maggioranza.” Mario Desia… - fisco24_info : Mario Desiati trionfa a prima finale in 7 dello Strega: 166 voti per Spatriati , secondo Piersanti, terza Carati - LaStampa : Mario Desiati vince la 76esima edizione del Premio Strega con “Spatriati” -