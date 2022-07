L’Équipe – Trasferimenti: Luis Henrique (OM) vuole tornare al Flamengo (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-04 10:41:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Dopo aver annunciato l’arrivo del veterano cileno Arturo Vidal (35), dall’Inter, il Flamengo spera di ottenere il rinforzo del marsigliese Luis Henrique. In mancanza di tempo da giocare dopo una stagione discreta (un gol e un assist in 25 partite in tutte le competizioni con l’OM), l’esterno brasiliano (20 anni) spera di rilanciare la sua carriera. Si sono posizionati Torino, FC Nantes e Botafogo, il club che lo ha rivelato. Ma è stato il Flamengo, 8° nel campionato brasiliano dopo 15 giornate, a sedurre il giocatore e il suo entourage. Il club carioca spera di ottenere un prestito di un anno dall’OM, ??in modo che Luis Henrique compensi l’infortunio ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-04 10:41:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Dopo aver annunciato l’arrivo del veterano cileno Arturo Vidal (35), dall’Inter, ilspera di ottenere il rinforzo del marsigliese. In mancanza di tempo da giocare dopo una stagione discreta (un gol e un assist in 25 partite in tutte le competizioni con l’OM), l’esterno brasiliano (20 anni) spera di rilanciare la sua carriera. Si sono posizionati Torino, FC Nantes e Botafogo, il club che lo ha rivelato. Ma è stato il, 8° nel campionato brasiliano dopo 15 giornate, a sedurre il giocatore e il suo entourage. Il club carioca spera di ottenere un prestito di un anno dall’OM, ??in modo checompensi l’infortunio ...

Pubblicità

tanko_17 : @Spina14_acm Per me c’entra anche il casino Elliot - Lille…. Secondo me hanno bloccato i trasferimenti tra Milan e… -