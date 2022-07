L’addio di Bernardeschi sblocca un altro Azzurro:”Diventeremo campioni con te” (Di venerdì 8 luglio 2022) Federico Bernardeschi ha firmato per Toronto e per questo motivo la Juve sta cercando delle alternative di livello su quella corsia laterale. Uno dei giocatori che sicuramente è stato ampiamente deludente nella Juventus in queste ultime stagioni è stato Federico Bernardeschi, un giocatore che avrebbe dovuto compiere il grande salto di qualità una volta arrivato a Torino, ma che invece non è stato assolutamente in grado di poter dimostrare a tutti il proprio reale talento che aveva messo in mostra alla Fiorentina, per questo motivo per lui si sono addirittura aperte solamente le porte del misero campionato statunitense, con un viaggio a Toronto per fare compagnia a Insigne e che sicuramente lascia un grande mare in bocca. LaPresseUno dei giocatori che sicuramente è stato tra i più inconsistenti in queste ultime stagioni già molto difficile per la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Federicoha firmato per Toronto e per questo motivo la Juve sta cercando delle alternative di livello su quella corsia laterale. Uno dei giocatori che sicuramente è stato ampiamente deludente nella Juventus in queste ultime stagioni è stato Federico, un giocatore che avrebbe dovuto compiere il grande salto di qualità una volta arrivato a Torino, ma che invece non è stato assolutamente in grado di poter dimostrare a tutti il proprio reale talento che aveva messo in mostra alla Fiorentina, per questo motivo per lui si sono addirittura aperte solamente le porte del misero campionato statunitense, con un viaggio a Toronto per fare compagnia a Insigne e che sicuramente lascia un grande mare in bocca. LaPresseUno dei giocatori che sicuramente è stato tra i più inconsistenti in queste ultime stagioni già molto difficile per la ...

