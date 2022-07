Incidente in Alta Valle Spluga, morto un escursionista: precipitato per 100 metri mentre percorreva un sentiero (Di venerdì 8 luglio 2022) È morto precipitando per un centinaio di metri un escursionista che stava percorrendo un sentiero sull’Alpe Angeloga, a circa 2.200 metri di quota, nell’Alta Valle Spluga nel Comune di Campodolcino, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto dopo che aveva intrapreso un tratto particolarmente esposto, che collega l’Alpe al Lago Nero. L’allarme al Soccorso alpino è partito da un gruppo di persone che si trovava più in basso e che avrebbe assistito all’Incidente. Leggi anche: Belluno, paura sulle Dolomiti: si stacca un pilastro della Moiazza. Il crollo sul finale di una ferrata: esclusa la presenza di persone Marmolada, trovati altri resti di dispersi. Il bilancio delle vittime è di 10 ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Èprecipitando per un centinaio diunche stava percorrendo unsull’Alpe Angeloga, a circa 2.200di quota, nell’nel Comune di Campodolcino, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto dopo che aveva intrapreso un tratto particolarmente esposto, che collega l’Alpe al Lago Nero. L’allarme al Soccorso alpino è partito da un gruppo di persone che si trovava più in basso e che avrebbe assistito all’. Leggi anche: Belluno, paura sulle Dolomiti: si stacca un pilastro della Moiazza. Il crollo sul finale di una ferrata: esclusa la presenza di persone Marmolada, trovati altri resti di dispersi. Il bilancio delle vittime è di 10 ...

