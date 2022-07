Inaugurata a Bari la nuova “Cucina Mobile”  realizzata da Progetto Arca onlus e JTI Italia  in collaborazione con InConTra Odv e il Comune di Bari

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il servizio coprirà diverse strade sia di giorno sia di notte per distribuire oltre 100 pasti al giorno. Il food truck distribuirà pasti completi e sani alle persone senza dimora della città

È stato inaugurato questa mattina a Bari, in corso Vittorio Emanuele di fronte al Palazzo comunale, il nuovo servizio di "Cucina mobile" realizzato da Fondazione Progetto Arca grazie al supporto di Jti Italia.