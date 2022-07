Import parallelo e triangolazione di marchi: così la Russia aggira le sanzioni dell’Occidente (Di venerdì 8 luglio 2022) La Russia sta aggirando le sanzioni dell’Occidente per la guerra in Ucraina. E lo sta facendo attraverso una triangolazione di marchi e l’Import parallelo. Grazie a un decreto firmato da Vladimir Putin il 28 giugno scorso. Con il quale la Russia ha dato il via all’Importazione nella Federazione di centinaia di prodotti e di marchi. Anche in assenza di un’autorizzazione del produttore o del detentore della proprietà intellettuale. Il meccanismo, di cui parla oggi Il Sole 24 Ore, ha permesso il ritorno di iPhone e altri prodotti Apple nei negozi russi. La stessa cosa sta succedendo con Samsung. Mentre la Russia si prepara a un’invasione: quella dei marchi cinesi. Che ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Lastando leper la guerra in Ucraina. E lo sta facendo attraverso unadie l’. Grazie a un decreto firmato da Vladimir Putin il 28 giugno scorso. Con il quale laha dato il via all’azione nella Federazione di centinaia di prodotti e di. Anche in assenza di un’autorizzazione del produttore o del detentore della proprietà intellettuale. Il meccanismo, di cui parla oggi Il Sole 24 Ore, ha permesso il ritorno di iPhone e altri prodotti Apple nei negozi russi. La stessa cosa sta succedendo con Samsung. Mentre lasi prepara a un’invasione: quella deicinesi. Che ...

Pubblicità

osv_angelo : RT @Open_gol: Un decreto di Putin dà il via all’importazione nella Federazione di prodotti e marchi. Anche in assenza dell’autorizzazione d… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Un decreto di Putin dà il via all’importazione nella Federazione di prodotti e marchi. Anche in assenza dell’autorizzazione d… - Open_gol : Un decreto di Putin dà il via all’importazione nella Federazione di prodotti e marchi. Anche in assenza dell’autori… - buzzax66 : @teovit Import 'parallelo', non so se è conteggiato -

Import parallelo e triangolazione di marchi: così la Russia aggira le sanzioni dell'Occidente La Russia sta aggirando le sanzioni dell'Occidente per la guerra in Ucraina. E lo sta facendo attraverso una triangolazione di marchi e l'import parallelo . Grazie a un decreto firmato da Vladimir Putin il 28 giugno scorso. Con il quale la Russia ha dato il via all'importazione nella Federazione di centinaia di prodotti e di marchi. ... Il 2021 si è chiuso positivamente: Filatura italiana: i prezzi delle materie prime gettano un'ombra sul primo trimestre 2022 In parallelo l'import, che nel gennaio - marzo 2020 era arretrato dello 0,5% e un anno dopo del 16,2%, è protagonista a inizio 2022 di un mini boom (+71,9%), per un totale di 286 milioni di euro, ... Open La Russia sta aggirando le sanzioni dell'Occidente per la guerra in Ucraina. E lo sta facendo attraverso una triangolazione di marchi e l'. Grazie a un decreto firmato da Vladimir Putin il 28 giugno scorso. Con il quale la Russia ha dato il via all'importazione nella Federazione di centinaia di prodotti e di marchi. ...Inl', che nel gennaio - marzo 2020 era arretrato dello 0,5% e un anno dopo del 16,2%, è protagonista a inizio 2022 di un mini boom (+71,9%), per un totale di 286 milioni di euro, ... Import parallelo e triangolazione di marchi: così la Russia aggira le sanzioni dell'Occidente