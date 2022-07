I favoritismi di Messa finiscono in Parlamento. Vicepresidente Camera interpella Cartabia: “Chiarezza su gravi notizie passate in sordina” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il “caso Messa” finisce in Parlamento. Toccherà al ministro della Giustizia accertare e prendere eventuali provvedimenti sulla vicenda rivelata dal Fatto delle pressioni che Maria Cristina Messa avrebbe fatto quando era rettrice della Bicocca per favorire consoli a lei vicine affinché conseguissero un master in cui erano state bocciate, vicenda per la quale l’Usb ricerca ieri ha chiesto le dimissioni da ministro dell’Università. Il caso approda alla Camera con un’interpellanza del Vicepresidente Fabio Rampelli (leggi). Il deputato di Fdi sottolinea come “la notizia sia passata clamorosamente in sordina”, e interpella il ministro Marta Cartabia e la stesa Messa per sapere “se e quali immediate iniziative di competenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il “caso” finisce in. Toccherà al ministro della Giustizia accertare e prendere eventuali provvedimenti sulla vicenda rivelata dal Fatto delle pressioni che Maria Cristinaavrebbe fatto quando era rettrice della Bicocca per favorire consoli a lei vicine affinché conseguissero un master in cui erano state bocciate, vicenda per la quale l’Usb ricerca ieri ha chiesto le dimissioni da ministro dell’Università. Il caso approda allacon un’nza delFabio Rampelli (leggi). Il deputato di Fdi sottolinea come “la notizia sia passata clamorosamente in”, eil ministro Martae la stesaper sapere “se e quali immediate iniziative di competenza, ...

