Google difende il diritto all’aborto cancellando la cronologia degli spostamenti

(Di venerdì 8 luglio 2022) C’è sempre un prima e un dopo nella vita di tutti, un punto di rottura che cambia ogni cosa. Un preciso istante che separa nettamente quello che è stato da quello che sarà. Ed è quello che stiamo vivendo tutti noi adesso, ora che siamo entrati in una nuova e terribile era, quella post-Roe, quella sancita il 24 giugno del 2022. Ma non si tratta di un punto zero che può rappresentare un nuovo inizio, perché quella decisione presa dalla Corte Suprema ci ha ribaltato prepotentemente indietro nel tempo, trasformandoci di nuovo delle protagoniste passive di uno dei capitoli più neri della storia che è durato già troppo a lungo. Noi, donne, siamo state private di nuovo dei nostri diritti, siamo state sconfitte in una battaglia alla quale non ci è stato concesso di partecipare. Con l’annullamento della sentenza Roe vs. Wade, che riconosceva il...