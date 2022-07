Girelli | «Vogliamo rendere orgogliosa l’Italia La Francia è fortissima»

(Di venerdì 8 luglio 2022) . Le parole dell’attaccante azzurra Cristianaè intervenuta in conferenza stampa a due giorni dall’esordio delFemminile contro lanell’Europeo. Le parole dell’attaccante azzurra. OBIETTIVO PERSONALE – «La nostra voglia di lottare è rimasta uguale a quella del 2019, ma nel frattempo sono cambiate tante cose. Personalmente ho molta voglia di migliorare e togliermi delle soddisfazioni con questa speciale maglia indosso. E soprattuttola nostra gente».– «E’, può vantare grandi giocatrici in ogni ruolo e non servirà concentrarsi sulle loro individualità. Fondamentale scendere in campo con umiltà e giocare in maniera intelligente. Noi sappiamo di potercela giocare alla pari, ...

Pubblicità

LucaRuss0 : WOMEN, Girelli: “Vogliamo lottare come nel 2019 e rendere orgogliosa la nostra gente” - MondoBN : WOMEN, Girelli: “Vogliamo lottare come nel 2 - sportface2016 : Calcio femminile #Euro2022, #Girelli: “Vogliamo rendere orgoglioso il nostro popolo” - sportli26181512 : Girelli e l'Europeo della maturità: 'Vogliamo e possiamo stupire': Girelli e l'Europeo della maturità: 'Vogliamo e… - Gazzetta_it : Girelli e l'Europeo della maturità: 'Vogliamo e possiamo stupire' -

: "rendere orgogliosa l'Italia. La Francia è fortissima". Le parole dell'attaccante azzurra Cristianaè intervenuta in conferenza stampa a due giorni dall'esordio dell'Italia ...Cristianaha parlato in vista dell'esordio dell'Italia negli Europei femminili di calcio in programma ... E soprattuttorendere orgogliosa la nostra gente - ha detto la calciatrice della ...Girelli: «Voglio togliermi soddisfazioni e migliorare. Agli italiani dico questo». Le parole dell’attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli è intervenuta in conferenza stampa a due giorni dall ...Prosegue a Blackburn la preparazione dell’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini, in vista dell’esordio all’Europeo in Inghilterra, domenica sera a Rotherdam contro la Francia alle ore 21,00. Doma ...