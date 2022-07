GF Vip | ora parla Adriana Volpe | la reazione dopo l’esclusione

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 luglio 2022)non è stata confermata come opinionista per la settima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è ufficiale ormai da qualche giorno, cioè da quando Alfonso Signorini ha annunciato che al suo posto sarebbe arrivata Orietta Berti, confermando invece come seconda commentatrice Sonia Bruganelli che più volte aveva dichiarato di voler lasciare lo show. Ora che l’indiscrezione è diventata ufficiale, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha voluto commentare la cosa, sottolineando che da parte sua non c’è nessun astio per la decisione presa dal direttore di Chi e conduttore dello show. GF Vip senza: laÈ attraverso le pagine di Mio checommenta la scelta di Alfonso Signorini di non riconfermarla come opinionista. “GF Vip mi ...