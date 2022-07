Cristina D’Avena | questo lo devi sapere per forza!

(Di venerdì 8 luglio 2022)loperLe curiosità sulla celebre cantante che ha da poco compiuto 58 anni. Senza forse rendercene conto, tanti adolescenti degli anni ‘2000 sono diventati ormai adulti, anche se nel cuore conservano sempre le sigle dei cartoni animati, e non solo. In merito a, regina indiscussa delle sigle L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

theredmask2019 : RT @BarbyTifaInter: Cristina D'Avena. 59 anni ieri. - marcob0873 : @nientologa @LaPulce12 Guarda Cristina D'avena Sono 58 anni Che donna da infarto... Schiafeggia moralmente tantissi… - Mavie10943992 : RT @BarbyTifaInter: Cristina D'Avena. 59 anni ieri. - Terzobinarioit : A Ladispoli estate con Zarrillo, Emis Killa, Gemelli Diversi e Cristina D'Avena - WhiteBlackHous1 : @BarbyTifaInter @tatonissimo É Cristina d'Avena. Nemmeno nel metaverso avrebbe il cazzo. -

Tanti sono i gusti musicali quanti sono i generi. C'è una cantante, però, che mette'accordo i fan di Bach e quelli dei Sex Pistols:. La cantante emiliana di origini pugliesi, infatti, è di sicuro la voce più amata'Italia. A quanto pare, però, non le verrebbe riconosciuto l'apprezzamento che merita Davvero in ..."Nonostante il poco tempo a disposizione abbiamo lavorato per regalare ai residenti e ai turisti un calendario degli eventi estivi ricco di sorprese con concerti live, comici, tribute band, spettacoli ...