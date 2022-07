Cremona | sorpreso a rubare del formaggio | 64enne arrestato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - La passione per ilè costata cara a undai militari della stazione di Solarolo Rainerio (),perché ritenuto l'autore del furto all'interno di un supermercato della zona. L'uomo è statodal direttore dell'esercizio commerciale mentre provava ad allontanarsi a bordo della propria auto dopo aver portato via, "senza pagarle", alcune confezioni di Parmigiano Reggiano. In quella circostanza è stato riconosciuto, da uno dei dipendenti, "quale responsabile di un altro furto di altri otto pezzi di" avvenuto nei giorni precedenti. L'uomo è statoe ilriconsegnato.