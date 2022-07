Covid: i dati dimostrano un nuovo boom di contagi (Di venerdì 8 luglio 2022) I dati del monitoraggio settimanale indicano un aumento dei casi Covid. Aumento dell’indice di trasmissibilità e incidenza nel periodo dal 15 giugno al 28 giugno. In 11 regioni i dati registrano questa settimana un’incidenza dei casi di Covid. Sono aumentati i ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Nessuna regione secondo il monitoraggio si è classificata a basso rischio. Roberto Speranza, ministro della Salute ha affermato: “Credo che in queste giornate in cui il numero dei casi è piuttosto elevato bisogna avere più precauzione e più prudenza, questo lo chiediamo a tutti in modo particolare, nei luoghi al chiuso resta raccomandata la mascherina”. Bisogna utilizzare le mascherine per contenere la circolazione del civid-19 e per arginare il sovraccarico ospedaliero. Covid, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Idel monitoraggio settimanale indicano un aumento dei casi. Aumento dell’indice di trasmissibilità e incidenza nel periodo dal 15 giugno al 28 giugno. In 11 regioni iregistrano questa settimana un’incidenza dei casi di. Sono aumentati i ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Nessuna regione secondo il monitoraggio si è classificata a basso rischio. Roberto Speranza, ministro della Salute ha affermato: “Credo che in queste giornate in cui il numero dei casi è piuttosto elevato bisogna avere più precauzione e più prudenza, questo lo chiediamo a tutti in modo particolare, nei luoghi al chiuso resta raccomandata la mascherina”. Bisogna utilizzare le mascherine per contenere la circolazione del civid-19 e per arginare il sovraccarico ospedaliero., ...

Pubblicità

GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - carlo_bravi : RT @VisioneTv: Sono solo “dettagli” inutili, per cui la FDA statunitense non chiederà più i test clinici per approvare i prossimi vaccini i… - simolar1984 : @Imbruttito2 L’ultimo che ha sostenuto la tua illogica tesi, visti i dati di questo periodo, si è beccato il covid.… -