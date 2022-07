Cane morente della sposa sopravvive abbastanza da accompagnarla all’altare (Di venerdì 8 luglio 2022) Il giorno del matrimonio è uno dei giorni più importanti nella vita di una persona ed è normale trascorrerlo circondati da tutti coloro a cui vogliamo bene. Per tante coppie, ciò comprende anche gli animali domestici. Abbiamo letto tantissime storie di coppie che hanno incluso i loro amati animali nel loro grande giorno, in alcuni casi rendendoli perfino testimoni di nozze. Ma c’è una storia che sicuramente vi commuoverà: un Cane malato di cancro ha resistito abbastanza da vedere i suoi padroni sull’altare. Kelly O’Connell, una veterinaria, aveva solo 19 anni quando ha notato Charlie, un incrocio di labrador nero. Lo ha trovato abbandonato in un carrello della spesa in pieno inverno. Al tempo, Kelly non aveva in mente di adottare cani, ma con lui è stato amore a prima vista. “Non so cosa sia stato. Ma ho semplicemente pensato: ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 8 luglio 2022) Il giorno del matrimonio è uno dei giorni più importanti nella vita di una persona ed è normale trascorrerlo circondati da tutti coloro a cui vogliamo bene. Per tante coppie, ciò comprende anche gli animali domestici. Abbiamo letto tantissime storie di coppie che hanno incluso i loro amati animali nel loro grande giorno, in alcuni casi rendendoli perfino testimoni di nozze. Ma c’è una storia che sicuramente vi commuoverà: unmalato di cancro ha resistitoda vedere i suoi padroni sull’altare. Kelly O’Connell, una veterinaria, aveva solo 19 anni quando ha notato Charlie, un incrocio di labrador nero. Lo ha trovato abbandonato in un carrellospesa in pieno inverno. Al tempo, Kelly non aveva in mente di adottare cani, ma con lui è stato amore a prima vista. “Non so cosa sia stato. Ma ho semplicemente pensato: ...

Pubblicità

rosydandrea1 : RT @draghifacazzate: #fnomceo è fuori controllo, sembrano quei pazzi che quando una cosa non funziona continuano proporla aspettandosi che… - draghifacazzate : #fnomceo è fuori controllo, sembrano quei pazzi che quando una cosa non funziona continuano proporla aspettandosi… - giorgio6009 : @DiPint3 Amico mio sono vicino a te ,mia moglie morente e io fuori dall'ospedale non mi facevano entrare per il cov… - LoveApartUs : Cane ?? “morente” dal caldo ?? - criMiao : Non auguro la morte a nessuno,ma a questa merdaUmana di sicuro auguro una vita piena di Imodium e di sofferenza…len… -