Calciomercato Juventus | UFFICIALE Di Maria | il comunicato

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzion… - GiovaAlbanese : Ora Paul #Pogba alla Continassa, tra la sua gente. #Juventus #calciomercato #POGBACK - GiovaAlbanese : Qui Caselle: #DiMaria è atterrato a Torino. #Juventus #calciomercato - scoglionando1 : RT @lucsazzo: Voi dovete pensare ad una cosa. #Vlahovic passa dai cross di #Bernardeschi a quelli di #DiMaria. E passa da avere dietro come… - KGyeke : RT @GiovaAlbanese: Ora Paul #Pogba alla Continassa, tra la sua gente. #Juventus #calciomercato #POGBACK -

Commenta per primo Pogba e Di Maria a luglio dopo Vlahovic a gennaio. Gli ultimi tre acquisti delladimostrano la seria volontà di tornare a lottare per lo scudetto, finito a Milano negli ultimi due anni. I campioni d'Italia vogliono rispondere con Renato Sanches, De Ketelaere e Ziyech dopo ...Bienvenido, Fideo! ", la nota della. Juve, Di Maria: "Sono molto felice" " È una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice . Dal momento in cui ho detto sì, l'ho visto fin dal primo ...La Juventus vuole realizzare un altro acquisto a centrocampo dopo Paul Pogba e prova ad offrire nuovemente una proposta di scambio con Arthur ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...