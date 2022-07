Boris Johnson lascia: secondo voi cosa cambierà per la guerra in Ucraina? (Di venerdì 8 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Niente","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La Gran Bretagna sarà molto più morbida con Putin","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Niente","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La Gran Bretagna sarà molto più morbida con Putin","index":1}

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - lorepregliasco : Vado controcorrente. A me il discorso delle dimissioni di Boris Johnson è piaciuto. Conciso, sobrio, dritto al punt… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA Boris Johnson cade il premier populista Fiducia alla Camera Al Senato incognita 5S ??[… - abel_ducan : RT @byoblu: Cade il primo dei leader occidentali impegnati nella guerra a Putin, l'inglese Boris Johnson, che resterà in carica come premie… -