Ascolti Tv analisi 7 luglio 2022 | Terence Hill doppia Papi “TIM Summer Hits” cresce | DeMartino Delogu coppia tipo di Rai2 Brindisi batte De Gregorio e Parenzo Che flop lo Strega!

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 9 luglio 2022, The Voice Senior 14.3%, Tu Si Que Vales 15.8% - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, Top Dieci 18.3%, New Amsterdam 10.8% - infoitcultura : Ascolti Tv analisi 7 luglio 2022: Terence Hill doppia Papi. “TIM Summer Hits” cresce, DeMartino/Delogu coppia tipo… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 7 luglio 2022, Don Matteo 15.1%, Scherzi a Parte 8.9% - emabrue : Ascolti tv 6 luglio 2022 analisi: Torna Piero Angela e batte la Sciarelli. Termina l’agonia de “L’Ora”. Bene i pomp… -

... con una continua e costruttiva attività d'e d'indirizzo anche in seno agli organismi ... Del resto 'penso che in questa prima fase glidi Dazn saranno rilevati dall'Auditel; poi vedremo ...... un viaggio nella memoria a 40 anni dal successo azzurro e un'di come sono cambiati il ... Grandiper la domenica di tennis e Formula 1 Grandiper il weekend di tennis e Formula 1 ...L'esperimento del noto chef e personaggio televisivo non sembra andare a buon fine. Carriera in TV in salita per Borghese