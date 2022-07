Alessandro Tunesi morto in Messico, svolta nelle indagini: arrestata la moglie (Di venerdì 8 luglio 2022) La Procura federale sicura del coinvolgimento della consorte nel delitto dell’imprenditore italiano. Il movente non è chiaro Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) La Procura federale sicura del coinvolgimento della consorte nel delitto dell’imprenditore italiano. Il movente non è chiaro

Pubblicità

mickshardana : Ho appreso che per il delitto di Raphael Alessandro #Tunesi, l'imprenditore ucciso in #Messico, è stata arrestata l… - FioreLiborio : RT @FrancoScarsell2: Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore italiano Raphael Alessandro Tunesi,ucciso pochi giorni… - caroliarita : RT @FrancoScarsell2: Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore italiano Raphael Alessandro Tunesi,ucciso pochi giorni… - messveneto : Svolta sull’albergatore italiano ucciso in Messico: arrestata la moglie, accusata di essere la mandante: In manette… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Clamorosa svolta nell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore italiano Raphael Alessandro Tunesi,ucciso pochi giorni… -