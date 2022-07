Valerio Lundini: “Non apparirò in video a Conferenza Stampa” (Di giovedì 7 luglio 2022) Valerio Lundini “Mi piace stupire ma non sono il re della festa” La Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. La parola più usata, quando si parla di lui, è «rivelazione». Valerio Lundini, 36 anni, comico, musicista e scrittore, domani apre al castello di Santa Severa, a pochi chilometri da Roma, la tournée che lo porterà in giro per l’Italia con i Vazzanikki. La band lo ha accompagnato nel programma cult di Rai 2 Una pezza di Lundini, che non tornerà. Le interviste surreali, restano: la faccia di Damiano dei Maneskin — mentre Lundini spiegava «in fondo è bellissimo che abbiate messo una donna a suonare uno strumento, perché sono in grado. Sceglierei donne per fare qualunque cosa, Meg Ryan, la Montalcini» — è impagabile. “Una pezza di Lundini” chiude, i social sono ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 7 luglio 2022)“Mi piace stupire ma non sono il re della festa” La Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. La parola più usata, quando si parla di lui, è «rivelazione»., 36 anni, comico, musicista e scrittore, domani apre al castello di Santa Severa, a pochi chilometri da Roma, la tournée che lo porterà in giro per l’Italia con i Vazzanikki. La band lo ha accompagnato nel programma cult di Rai 2 Una pezza di, che non tornerà. Le interviste surreali, restano: la faccia di Damiano dei Maneskin — mentrespiegava «in fondo è bellissimo che abbiate messo una donna a suonare uno strumento, perché sono in grado. Sceglierei donne per fare qualunque cosa, Meg Ryan, la Montalcini» — è impagabile. “Una pezza di” chiude, i social sono ...

