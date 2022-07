Una Vita anticipazioni: mossa inaspettata contro Aurelio, i suoi piani in fumo (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Una Vita Aurelio subirà una contromossa davvero inaspettata. Cosa farà il protagonista? Aurelio Una Vita (Rtve.es screenshot)Aurelio Quesada andrà in crisi per una massa inaspettata da parte di David. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap spagnola Una Vita, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Quesada è il protagonista da qualche mese della soap. L’imprenditore è un cattivo che trama alle spalle di tutti. Inizialmente si era invaghito di Genoveva Salmeron, poi i due si sono allontanati con diversi obiettivi. Aurelio ha assunto David per stare col fiato sul collo a Valeria. La coppia si finge sposata nel ... Leggi su direttanews (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Unasubirà unadavvero. Cosa farà il protagonista?Una(Rtve.es screenshot)Quesada andrà in crisi per una massada parte di David. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap spagnola Una, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Quesada è il protagonista da qualche mese della soap. L’imprenditore è un cattivo che trama alle spalle di tutti. Inizialmente si era invaghito di Genoveva Salmeron, poi i due si sono allontanati con diversi obiettivi.ha assunto David per stare col fiato sul collo a Valeria. La coppia si finge sposata nel ...

