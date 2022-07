Ucraina, la Germania stoppa l’invio di corazzati Fuchs all’Ucraina: servono a noi (Di giovedì 7 luglio 2022) La Germania stoppa l’invio di mezzi corazzati all’Ucraina perché altrimenti rimarrebbe senza. La ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha confermato che Berlino non consegnerà mezzi da trasporto corazzati a Kiev. Non bisogna “saccheggiare” le risorse tedesche, ha affermato. “Sosteniamo l’Ucraina con tutto quanto ci è possibile e per quanto è responsabile fare. Ma dobbiamo garantire le capacità di difesa tedesche“, ha aggiunto. L’Ispettore generale, il generale, Eberhard Zorn aveva stabilito che la Germania non disponeva, al momento, di carri Fuchs in eccesso. Intanto sul fronte delle sanzioni il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin in aula, nella seduta finale della Camera bassa del Parlamento, prima ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Ladi mezziall’perché altrimenti rimarrebbe senza. La ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha confermato che Berlino non consegnerà mezzi da trasportoa Kiev. Non bisogna “saccheggiare” le risorse tedesche, ha affermato. “Sosteniamo l’con tutto quanto ci è possibile e per quanto è responsabile fare. Ma dobbiamo garantire le capacità di difesa tedesche“, ha aggiunto. L’Ispettore generale, il generale, Eberhard Zorn aveva stabilito che lanon disponeva, al momento, di carriin eccesso. Intanto sul fronte delle sanzioni il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin in aula, nella seduta finale della Camera bassa del Parlamento, prima ...

