Tuffi | Cagnotto | “Terribile quanto accaduto sulla Marmolada | è uno shock”

A margine del premio 'Fair play-Menarini' a Castiglion Fiorentino (Arezzo), l'ex tuffatrice Tania Cagnotto ha parlato della tragedia avvenuto sulla Marmolada. Ecco le sue parole: "Domenica scorsa ero proprio a Corvara per la maratona delle Dolomiti e quel che è accaduto è stato veramente uno shock. Poteva succedere a chiunque, non è che siano andati a rischiare, è Terribile quel che è avvenuto. Bisogna avere rispetto della natura, sia del mare che della montagna, vanno rispettati e bisogna avere anche una certa attenzione quando si praticano".

