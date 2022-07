Tale e Quale Show arriva il rifiuto all’ex GF VIP 6: “Ritenterò!” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il cast di Tale e Quale Show si sta formando e arrivano i primi rifiuti. Carlo Conti aveva deciso di arrivare al cast entro Luglio, ebbene ora i vip che hanno fatto il provino stanno ricevendo le prime risposte. Ex del Grande Fratello Vip 6 rifiutata a Tale e Quale Show: “Incrociamo le dita per l’anno prossimo” La vita bisogna saperla prendere con filosofia e mettersi alla prova con i “No” affinché diventino futuri “Sì”. Lo sa bene Patrizia Pellegrino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, fresca di rifiuto da parte di Carlo Conti. Non si è persa d’animo e si è detta pronta a riprovarci l’anno prossimo con Tale e Quale Show. L’ex soubrette della tv italiana ha inoltre fatto un ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 luglio 2022) Il cast disi sta formando eno i primi rifiuti. Carlo Conti aveva deciso dire al cast entro Luglio, ebbene ora i vip che hanno fatto il provino stanno ricevendo le prime risposte. Ex del Grande Fratello Vip 6 rifiutata a: “Incrociamo le dita per l’anno prossimo” La vita bisogna saperla prendere con filosofia e mettersi alla prova con i “No” affinché diventino futuri “Sì”. Lo sa bene Patrizia Pellegrino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, fresca dida parte di Carlo Conti. Non si è persa d’animo e si è detta pronta a riprovarci l’anno prossimo con. L’ex soubrette della tv italiana ha inoltre fatto un ...

