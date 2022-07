Sileri | «Con i vaccini aggiornati ipotesi quarta dose per gli over cinquanta»

Pubblicità

Paola00473792 : RT @valy_s: @ilvazzi @AdrianaSpappa @lucasofri Esatto, si sono sprecati gli esempi con la polio. Oltre a #Draghi, ricordo #Sileri in SENATO… - Bolpet : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - AwP3R_GC : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - EntropicBazaar : RT @LBasemi: La versione estiva del Prof Crisanti torna In Onda su La7 con l'ennesima dichiarazione buca-schermo, spiegando nientemeno che… - Lily297339971 : @feicgnus @ArfelixGianna @barbarab1974 'tutta la polemica no-vax ha creato un cortocircuito per cui sembrava che mo… -

... a tutti i bandi di ricerca per far avanzare la conoscenza sulle singole patologie,ricadute sulle terapie e sulle diagnosi', ha concluso. UNIAMO. 'In Italia abbiamo raggiunto risultati ...... a tutti i bandi di ricerca per far avanzare la conoscenza sulle singole patologie,ricadute sulle terapie e sulle diagnosi', ha concluso. 'In Italia abbiamo raggiunto risultati importanti,...Questo "rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vasta platea di persone (per esempio gli over 50) che in autunno si troveranno ad aver ricevuto l'ul ...L’intervista Il sottosegretario alla Salute Sileri traccia lo scenario autunnale. Entro settembre in arrivo le due nuove versioni di Pfizer e Moderna. Cosa succederà in autunno Il sottosegretario all ...