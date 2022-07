Roma, sfuma il centrocampista: giocherà in Turchia! (Di giovedì 7 luglio 2022) Questa finestra di calciomercato non sembra sorridere affatto alla Roma. Dopo una stagione più che positiva, conclusasi con la vittoria della UEFA Conference League, il club giallorosso aveva in mente di rinforzarsi ma finora i desideri di mercato non si stanno trasformando in realtà. Nelle ultime ore sembra essersi arenata la possibilità di un nuovo approdo di Sergio Olivera. Il centrocampista portoghese era arrivato a gennaio dal Porto, in prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Sergio Oliveira Roma Porto Galatasaray A fine stagione, la dirigenza capitolina, però, non ha esercitato tale clausola, ritenendo troppo alto il prezzo del classe ’92. Tuttavia, negli ultimi giorni alcuni rumors avevano parlato di un possibile ritorno del calciatore a Trigoria, con una nuova formula ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Questa finestra di calciomercato non sembra sorridere affatto alla. Dopo una stagione più che positiva, conclusasi con la vittoria della UEFA Conference League, il club giallorosso aveva in mente di rinforzarsi ma finora i desideri di mercato non si stanno trasformando in realtà. Nelle ultime ore sembra essersi arenata la possibilità di un nuovo approdo di Sergio Olivera. Ilportoghese era arrivato a gennaio dal Porto, in prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Sergio OliveiraPorto Galatasaray A fine stagione, la dirigenza capitolina, però, non ha esercitato tale clausola, ritenendo troppo alto il prezzo del classe ’92. Tuttavia, negli ultimi giorni alcuni rumors avevano parlato di un possibile ritorno del calciatore a Trigoria, con una nuova formula ...

Pubblicità

ilfaroonline : Dopo la rinuncia definitiva al progetto di Tor di Valle, sfuma completamente anche l'ipotesi #Fiumicino. E' ufficia… - asromaliveit1 : ? Sfuma ogni speranza di poter arrivare a Sergio #Oliveira. Il portoghese approda con un'offerta low cost al… - CalcioNews24 : Sfuma il colpo #Isco per la #Roma - MilanLiveIT : Il #Tottenham anticipa tutti: accordo per #Hincapié: beffate #Milan e #Roma - forzaroma : Roma, è caccia al mancino in difesa: sfuma #Lenglet, piace #Ndicka e spunta #Ferrari #ASRoma -