(Di giovedì 7 luglio 2022) La Commissione di valutazione delle opere in concorso per la XXI edizione delNazionale di Letteratura Elio, presieduta dal professore Antonio Di Grado, ha scelto i tre autori...

Pubblicità

RadioVoceVicina : SIRACUSA, PREMIO LETTERARIO NAZIONALE ELIO VITTORINI SCELTI I FINALISTI: ABATE, MAUGERI, TERRANOVA PREMIO PER L’EDI… - lasiciliait : I tre finalisti del Premio Vittorini -

Gazzetta del Sud

... concorrendo così concretamente alla scelta finale del vincitore del2022 al quale andrà un assegno di 3mila euro . IlNazionale Letterario Elioè destinato ad un'...... concorrendo così alla scelta finale del vincitore del2022 al quale andrà un assegno di 3mila euro. IlNazionale Letterario Elioé destinato ad un'opera di ... Premio Vittorini: i tre finalisti Carmine Abate, Massimo Maugeri e Nadia Terranova La Commissione di valutazione delle opere in concorso per la XXI edizione del Premio Nazionale di Letteratura Elio Vittorini, presieduta dal professore Antonio Di Grado, ha scelto i tre autori finalis ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...