Ponte Morandi | Possetti comitato vittime | “Responsabilità evidenti | in Italia grandi problemi in molte infrastrutture che vanno controllate”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Oggi inizia il processo dopo quasi quattro anni di attesa. Noi abbiamo tante aspettative, abbiamo l’aspettativa che porti giustizia, che sia fatta chiarezza sulle cause, sulleche hanno portato all’uccisione dei nostri familiari. Noi speriamo che emerga la verità. E speriamo che i tempi non siano biblici”. Sono le parole di Egle, presidente deldel, intervistata dall’Ansa nel giorno della prima udienza del processo sulla strage. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I parenti delle 43 vittime del ponte Morandi ci riprovano. Alla prima udienza del processo sulla strage - in calendario oggi dalle 9 nella tensostruttura allestita nel Palazzo di giustizia di Genova, con altre tre aule in ... Lo ha detto Egle Possetti, presidente del comitato vittime del ponte Morandi. E' iniziata la prima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone.