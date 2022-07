Pillon non ha preso benissimo la mozione del Parlamento europeo per rendere l’aborto un diritto fondamentale dell’Ue (Di giovedì 7 luglio 2022) “Il Parlamento europeo ha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stati membri, in cui si attacca la vita nascente e si definisce l’aborto come un diritto. La risoluzione compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti, visto che nel suo contenuto si critica aspramente la sentenza della Corte Suprema Usa che ha superato la Roe vs. Wade”. Così il senatore leghista Simone Pillon a margine della risoluzione votata oggi al Parlamento europeo. “Personalmente – ha aggiunto l’esponente ultracattolico – penso sia evidente che le burocrazie europee sono sempre più espressione delle ricche lobby abortiste e sempre meno capaci di rappresentare i popoli e le radici cristiane del nostro continente. Se davvero a Bruxelles vogliono tutelare i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Ilha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stati membri, in cui si attacca la vita nascente e si definiscecome un. La risoluzione compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti, visto che nel suo contenuto si critica aspramente la sentenza della Corte Suprema Usa che ha superato la Roe vs. Wade”. Così il senatore leghista Simonea margine della risoluzione votata oggi al. “Personalmente – ha aggiunto l’esponente ultracattolico – penso sia evidente che le burocrazie europee sono sempre più espressione delle ricche lobby abortiste e sempre meno capaci di rappresentare i popoli e le radici cristiane del nostro continente. Se davvero a Bruxelles vogliono tutelare i ...

