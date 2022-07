Netflix e Waze insieme per l’uscita de Il mostro dei mari

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nasce una collaborazione train vista deldel film di animazione Ildeisulla piattaforma streaming Venerdì 8 luglio fa il suo debutto suil film di animazione Ildeie per celebrarne, la piattaforma digitale ha stretto una collaborazione con la celebre app di navigazione gratuita. Gli utenti che usufruiscono dell’app possono infatti godere di un’esperienza di guida totalmente inedita, con il Mood e il puntatore di navigazione diche si presentano in una veste completamente nuova, ispirata proprio al film in uscita su. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa.e ...

Pubblicità

pianetacellular : In occasione del lancio del film di animazione '#Ilmostrodeimari' su #Netflix, l'app di navigazione gratuita #Waze… - playblog_it : ? Il nuovo film d’animazione di Netflix “Il mostro dei mari” sbarca su Waze ? -

PianetaCellulare.it

In occasione del lancio dell'attesissimo film di animazione Il mostro dei mari, prodotto e distribuito dae in uscita l'8 luglio, l'app di navigazione gratuitaattiva una nuova esperienza di guida, perché dove finisce la mappa, inizia l'avventura. Il tema diè ispirato ai protagonisti ...Apple Tv+ Vince. Apple Mappe Google Maps e. Messaggi Whatsapp e Messenger di Facebook. Libri di Apple Kindle e Wattpad (Naver) App Economy La parola chiave però è App Economy. Con ... Waze offre esperienza dedicata al film 'Il mostro dei mari' di Netflix Nasce una collaborazione tra Netflix e Waze in vista dell’uscita del film di animazione Il mostro dei mari sulla piattaforma streaming ...In occasione del lancio del film di animazione 'Il mostro dei mari' su Netflix, l'app di navigazione gratuita Waze attiva una nuova esperienza di guid ...