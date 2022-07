Muore a 37 anni per un tumore, lascia al figlio un libro per ogni compleanno (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ morta a 37 anni per un tumore e lascia al figlio, di neanche 3 anni, un libro da leggere per ogni suo compleanno fino a quando non sara’ cresciuto, diventato adulto. Cosi’ una maestra elementare di Firenze, Laura Lonzi, di cui oggi riporta La Repubblica nella cronaca cittadina. In pochi mesi la donna e’ morta per un carcinoma surrenale, una rara forma tumorale che le venne diagnosticata nel settembre 2021 e per il quale e’ deceduta a fine giugno. “Al bimbo ha lasciato un libro per ogni futuro compleanno fino a quando sara’ grande. Crescera’ nel ricordo di sua madre – dice al quotidiano il marito Antonio Salerno – Ad aprile Laura aveva capito che non c’era piu’ nulla da fare, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ morta a 37per unal, di neanche 3, unda leggere persuofino a quando non sara’ cresciuto, diventato adulto. Cosi’ una maestra elementare di Firenze, Laura Lonzi, di cui oggi riporta La Repubblica nella cronaca cittadina. In pochi mesi la donna e’ morta per un carcinoma surrenale, una rara forma tumorale che le venne diagnosticata nel settembre 2021 e per il quale e’ deceduta a fine giugno. “Al bimbo hato unperfuturofino a quando sara’ grande. Crescera’ nel ricordo di sua madre – dice al quotidiano il marito Antonio Salerno – Ad aprile Laura aveva capito che non c’era piu’ nulla da fare, ...

